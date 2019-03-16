РИАМО - 16 мар. В Москву прибыл самолет, который перевозил тело медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании, сообщает в субботу РИА Новости.

«Самолет приземлился. Теперь бюро «Ритуал» занимается всеми формальностями до понедельника», – сказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Малашенко скончался в возрасте 64 лет. Прощание с ним состоится 18 марта в 13:00 в ритуальном зале на Троекуровском кладбище столицы, похоронят его также на Троекуровском кладбище в этот же день.

Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.

В январе 1997 года Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001–2009 годах был гендиректором канала RTVI.