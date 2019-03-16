РИАМО - 16 мар. В подмосковном Долгопрудном по улице Спортивная загорелся автомобиль, огнеборцы ликвидировали возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Шестнадцатого марта в 06:18 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, городской округ Долгопрудный, улица Спортивная», – говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали в 06:40. Пострадавших в результате инцидента нет.

В ликвидации возгорания принимали участие две единицы техники, семь человек.