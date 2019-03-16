РИАМО - 16 мар. На севере Москвы в неэксплуатируемом здании загорелась мебель, информация о пострадавших не поступала, возгорание ликвидировано, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«Шестнадцатого марта в 08:24 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградский проспект, дом 15, строение 21», – говорится в сообщении.

Возгорание мебели происходило в неэксплуатируемом здании на площади 15 квадратных метров.

Пожар ликвидировали в 08:53. Информации о пострадавших не поступало.

На месте работало шесть единиц техники и 22 человека личного состава.