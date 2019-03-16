РИАМО - 16 мар. В центре столицы по улице Тверская в подвале здания загорелся кабель, возгорание ликвидировано, информация о пострадавших не поступала, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«Пятнадцатого марта в 22:59 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о незначительном задымлении по адресу: улица Тверская, дом 9, строение 5», – говорится в сообщении.

По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит возгорание электрокабеля в подвальном помещении. Люди были выведены администрацией до прибытия подразделений. Принятыми мерами возгорание электрокабеля в 23:19 ликвидировано на площади 3 погонных метра.

Информация о пострадавших не поступала.