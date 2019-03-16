РИАМО - 16 мар. На севере Москвы на Ленинградском проспекте водитель совершил наезд на дорожное препятствие, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«На Ленинградском проспекте при въезде в Волоколамский тоннель водитель совершил наезд на дорожное препятствие. В результате ДТП пострадал один человек», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту происшествия проводится проверка.