РИАМО - 16 мар. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами могут пройти небольшие осадки, воздух прогреется до плюс 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Субботним днем Москва и область окажутся в передней части атлантического циклона. Атмосферное давление продолжит понижаться и в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. При облачной погоде местами не исключены небольшие осадки. Максимальная температура в столице – 1–3, по области 1–6 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер южного направления будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха – около 60%.

Специалисты отмечают, что атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе понизятся. Такие перемены погоды тяжело переносят больные с сердечно-сосудистыми патологиями, в том числе страдающие гипертонией, бронхиальной астмой, желчно-мочекаменной болезнями, спастическим колитом.

«У метеочувствительных людей с длительно текущими хроническими болезнями суставов, позвоночника, органов дыхания неустойчивая погода вызывает обострения, ухудшение самочувствия, которые могут сопровождаться и психологическими расстройствами. Однако увеличение светового дня, первые солнечные лучи повышают активность, улучшают настроение, организм меняет ритм в сторону активации, что положительно влияет на психологический статус», – добавляется в материале.

Сезонная профилактика с использованием медикаментов, физических упражнений и других методов реабилитации, рекомендованных врачом, помогут снизить погодообусловленные обострения.