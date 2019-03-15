РИАМО - 15 мар. Свыше 4,4 тысячи дольщиков Urban Group смогут получить ключи от квартир в восьми домах в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

В апреле начнется выдача ключей дольщикам первых пяти достроенных домов: №7 в ЖК «Видный город», №6 в ЖК «Митино О2», №7 в ЖК «Опалиха О3» и №5 и №6к1 в ЖК «Солнечная система». Ключи от своих квартир получат более 3,3 тысячи человек.

«Всего в 2019 году будут переданы квартиры в восьми домах для 4456 дольщиков. Все шесть проблемных ЖК застройщика-банкрота будут полностью достроены до середины 2021 года», – говорится в сообщении.

Сроки завершения строительства, получения разрешения на ввод в эксплуатацию и выдачи ключей рассчитаны по результатам строительно-технического обследования 65 жилых домов, а также объектов инфраструктуры Urban Group, которое проводилось, согласно дорожной карте, с августа 2018 года по февраль 2019 года. До сегодняшнего дня дольщики могли ориентироваться на предварительный график начала и завершения строительных работ, подготовленный на основании экспертных оценок летом прошлого года.

В срок или с опережением предварительного графика от одного до семи месяцев будут сданы 39 домов проблемного застройщика.

По 26 объектам детальное обследование выявило ряд грубых нарушений, допущенных Urban Group: несоответствие параметров объектов утвержденной проектной документации, отсутствие инженерной инфраструктуры. По отдельным домам для обеспечения их безопасной эксплуатации требуется перепроектирование и устранение ошибок, допущенных при реализации строительно-монтажных работ. С этим связано увеличение сроков строительства этих домов от одного до семи месяцев относительно предварительных.