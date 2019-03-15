РИАМО - 15 мар. Московской областной думой в 2018 году в рамках реализации послания президента России проведено порядка 20 мероприятий, сообщается на сайте регионального парламента.

Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина на 78-ом заседании представила доклад по итогам работы по законодательному обеспечению реализации основных положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года.

«В 2018 году Мособлдумой было принято постановление о плане мероприятий по реализации основных положений послания. План мероприятий включает разделы по внесению изменений в федеральное и региональное законодательство, по проведению мониторинга правоприменения законов, по проведению круглых столов, выездных заседаний и других мероприятий», – уточняется в сообщении.

Одним из дополнительных механизмов привлечения граждан к участию в государственном и муниципальном управлении является инициативное бюджетирование. Мособлдумой был принят Закон «О развитии инициативного бюджетирования в Московской области», который устанавливает правовые основы для внедрения данной практики.

В послании президента значительное внимание уделено вопросам развития системы здравоохранения. Важнейшей задачей названо обеспечение доступности современной, качественной медпомощи. На решение поставленной задачи направлен принятый Мособлдумой закон о создании условий для организации проведения независимой оценки качества оказания медпомощи.

Еще одним важным условием сохранения здоровья граждан в послании названо обеспечение высоких стандартов экологического благополучия. Мособлдумой уточнено наименование порядка, который обязаны соблюдать юридические лица и индивидуальные предприниматели, чья деятельность приводит к образованию отходов или связана с обращением с ними.

2018 год объявлен в России Годом добровольца. В послании отмечалось, что, «деятельные, неравнодушные граждане, социально ориентированные НКО активно участвуют в решении важнейших задач. Именно вовлеченность людей в дела страны и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом, способным к достижению больших целей».

«Мособлдума приняла хакон «О добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Московской области». Актуальность Закона обусловлена динамичным развитием в настоящее время института добровольчества. Законом установлены цели, задачи, принципы, основные формы, направления и виды добровольческой деятельности», – добавляется в материале.

Также в 2018 году в думе проводился мониторинг ряда нормативных правовых актов и проводитились различные мероприятия, направленные на реализацию послания президента.