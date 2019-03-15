РИАМО - 15 мар. Сад имени Баумана в столице благоустроят этой весной, специалисты обрежут кроны деревьев, уберут мусор, старую листву с газонов и восстановят нарушенный травяной покров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фасады зданий и цоколи запланировали промыть. Кроме того, в саду покрасят мусорные урны и ограждения. Еще, где необходимо, починят малые архитектурные формы, которые расположены в детском городке культурной площадки», – отметила менеджер по культурно-массовому досугу сада имени Баумана Мария Урнова.

Работы проведут в соответствии планом весеннего благоустройства в Басманном районе столицы.