РИАМО - 15 мар. По итогам рассмотрения протокола Госжилинспекции Московской области об административном правонарушении суд оштрафовал начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино за предоставление неполной информацию о состоянии многоквартирных домов, сообщается на сайте ведомства.

«Ответственное должностное лицо было привлечено к административной ответственности за неполное представление сведений о техническом состоянии многоквартирных домов. Поскольку администрацией городского округа ранее было назначено лицо, ответственное за предоставление сведений о техническом состоянии многоквартирных домов, в его адрес и был составлен протокол», – сказал руководитель ведомства Вадим Соков.

Он уточнил, что закон Московской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» возлагает на управляющие организации обязанность ежегодного предоставления в орган государственного жилищного надзора сведений о техническом состоянии многоквартирных домов по определенной форме в срок до 15 октября.

«Актуальные данные о состоянии жилых зданий крайне важны для планирования ремонтных работ капитального характера», – пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области.

Мировой судья судебного участка №251 Ступинского судебного района Московской области, рассмотрев представленные Госжилинспекцией материалы, признал ответственное должностное лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 КоАП РФ.

«В качестве предупреждения на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино наложен административный штраф в размере 300 рублей», – заключается в материале.