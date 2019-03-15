РИАМО - 15 мар. Торжественное заседание в честь наступающего Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства провели в Чехове, на нем чествовали ветеранов и лучших специалистов ЖКХ, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

Заведующий отделом по работе с территорией «Юг» Госжилинспекции региона Олег Сюникаев принял участие в торжественном заседании, посвященном Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

«Мероприятие состоялось в доме культуры «Дружба» городского округа Чехов, расположенного по адресу: улица Чехова, дом 45. В зале собрались представители жилищно-коммунальной отрасли Чеховского городского хозяйства, сотрудники управляющих организаций, члены местного отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, активисты общественных организаций и жители», – говорится в сообщении.

В ходе заседания руководители администрации и предприятий города чествовали ветеранов и лучших специалистов ЖКХ.

«Сегодня я от имени руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Викторовича Сокова и всех сотрудников надзорного ведомства хочу поздравить работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на все сложности, встречающиеся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вы день за днем неустанно трудитесь на благо жителей», – сказал Сюникаев.

По его словам, именно благодаря работникам ЖКХ в домах тепло, светло и комфортно.

«Желаю уверенности в своих силах, бесконечного терпения, поддержки коллег и неустанного упорства на пути к достижению нашей общей цели – повышению качества проживания каждого жителя городского округа в многоквартирных домах», – заключил заведующий отделом по работе с территорией «Юг» Госжилинспекции.

Затем он вместе с главой городского округа Мариной Кононовой вручил благодарственные письма и грамоты от министерства жилищно-коммунального хозяйства и Госжилинспекции Московской области лучшим сотрудникам управляющих организаций и председателям советов многоквартирных домов за активную жизненную позицию и неоценимый вклад в развитие сферы ЖКХ в Чехове.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.

Семнадцатого марта в России отмечается День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.