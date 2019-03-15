РИАМО - 15 мар. АО «Волоколамская УК» по предписанию Госжилинспекции вернула жителям 38 домов более 1 миллиона рублей за содержание жилых помещений, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как уточнил руководитель Госжилинспекции региона Вадим Соков, инспекторы выявили нарушение законодательства при начислении платы за содержание жилого помещения (СЖП). УК начисляла плату за СЖП по муниципальному тарифу, установленному постановлением главы городского поселения Волоколамск 1 сентября 2018 года. Между тем надзорное ведомство ранее установило, что данный документ был принят с нарушением жилищного законодательства.

«По требованию Госжилинспекции Московской области, а также протесту Волоколамской прокуратуры 25 октября 2018 года незаконное постановление было отменено. В этой ситуации нужно было применять тариф, утвержденный в 2015 году. Именно поэтому мы выдали предписание о проведении перерасчета в течение двух месяцев», – пояснил Соков.

По истечении срока предписания «Волоколамская УК» отчиталась о его исполнении. Точная сумма возврата жителям составила 1 миллион 34 тысячи 335 рублей 82 копейки.