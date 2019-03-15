РИАМО - 15 мар. Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков поздравил сотрудников ЖКХ региона с профессиональным праздником – Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Отрасль ЖКХ в РФ в этом году отмечает юбилей. В 1649 году государь Алексей Михайлович утвердил «Наказ о Градском благочинии». Эта дата признана в России днем основания служб российского жилищно-коммунального хозяйства.

«Уважаемые коллеги! Примите мои самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работников бытового обслуживания населения и ЖКХ! Жилищно-коммунальная отрасль и надзор за соблюдением законности в ней в России всегда шли рука об руку. <…> В последние годы крепнет чувство того, что мы с вами сообща решаем задачу обеспечения безопасных, комфортных, достойных условий жизни в Подмосковье», – сказал Соков.

По его словам, штрафы для Госжилинспекции – не самоцель. В помощь управляющим организациям органы власти Подмосковья разработали инструмент по улучшению взаимодействия УК и собственников. Для развития портала «Добродел» создана единая диспетчерская служба Московской области. Она позволяет оперативно откликаться и решать проблемы жителей.

«Специалисты управляющих организаций отслеживают поступление заявок в ЕДС и отрабатывают их в соответствии с четко установленными сроками. Госжилинспекция контролирует сроки выполнения заявок и удовлетворенность жителей качеством работ. Только в случае превышения срока, установленного классификатором, ГЖИ проводит внеплановую проверку», – отметил он.

Соков добавил, что оОснову отрасли ЖКХ всегда составляли и составляют трудолюбивые, организованные, профессиональные и доброжелательные сотрудники.

«Несмотря на капризы погоды, возникающие порой кадровые и технические вопросы, вы делаете все возможное, чтобы в наших домах всегда были вода, тепло, свет. Ведь от качества вашей работы зависит настроение, мир и покой в семьях жителей Подмосковья!» – подчеркнул руководитель Госжилинспекции.

В заключении он пожелал сотрудникам комплекса ЖКХ крепкого здоровья, счастья, благополучия.

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства России отмечается каждый год в третье воскресенье марта.