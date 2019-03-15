РИАМО - 15 мар. Добровольцы общественного движения «Московский областной волонтерский патруль» провели более 80 уроков трезвости в общеобразовательных организациях Реутова, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Профилактические интерактивные беседы проходили с 25 февраля по 7 марта 2019 года.

«На уроках в формате диалога и по принципу «равный-равному» происходило обсуждение причинно-следственных связей при формировании зависимостей, а также изучение принципов ТЗОЖ (трезвого здорового образа жизни): осознанный отказ от вредных привычек, правильное питание, двигательная активность, соблюдение режима дня, личная гигиена», – говорится в сообщении.

Уроки сопровождались просмотром социальных роликов и фильмов, раскрывающих проблему формирования вредных привычек с разных сторон. В беседах принимали участие ученики средних и старших классов. Они рассуждали, делились мнениями, задавали вопросы. Педагоги также активно участвовали в процессе обсуждения.

Как отметили по итогам занятий активисты волонтерского патруля, в век доступности информации и наличия множества мифов, связанных с алкоголем, табаком и другими веществами, вызывающими зависимость, важно оперативно и профессионально оказать информационную поддержку. Сбережение и укрепление физического и психического здоровья учеников – это одна из приоритетных задач современной системы образования.

«Лекторы-активисты общественного движения не только имеют высокий уровень мотивации, но также обладают необходимыми знаниями, умениями и навыками, что способствует формированию у учащихся позитивного отношения к ТЗОЖ и стремления к сбережению своего здоровья», – уточняется в материале.

До конца текущего учебного года разработан план профилактических интерактивных бесед по информированию учащихся о вредных привычках. В ближайшее время добровольцы планируют провести работу в Балашихе, Томилине и Королеве.

Общественное движение «Московский областной волонтерский патруль» создано при поддержке Главного управления региональной безопасности Московской области в рамках приоритетного проекта Московской области «Внедрение новых форм профилактики наркомании в образовательном пространстве и медиасфере».

Основные задачи движения – оказание содействия органам внутренних дел, работа в социальных сетях, внедрение антинаркотических проектов в образовательных организациях Подмосковья.

Проект «Московский областной волонтерский патруль», реализация которого началась с 1 ноября 2017 года, впервые был представлен на Форуме волонтеров и некоммерческих организаций Подмосковья.

На сегодняшний день в состав общественного движения входят около 500 человек, которые принимают активное участие в профилактических мероприятиях, проводимых во всех муниципальных районах и городских округах Московской области. Координация деятельности движения осуществляется через группу, созданную в соцсети «BKoнтакте».