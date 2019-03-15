РИАМО - 15 мар. Ресурсный центр «Мосволонтер» открыл регистрацию добровольцев на традиционную акцию «Весенняя неделя добра», которая состоится с 25 апреля по 2 мая в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В рамках «Весенней недели добра» в Москве будут проходить тематические события и акции с участием школьников, студентов и других жителей города. Это интерактивные фестивали, «Добрые уроки» в школах, интернет-акции и конкурсы, благотворительный забег. Каждый день будет посвящен определенной тематике», – отмечается в материале.

«Весенняя неделя добра» стартует 25 апреля, ее тема – делиться хорошими новостями. В этот день состоится фестиваль социальной рекламы и коммуникаций Lime, а также начнется эстафета #ПростоеСчастье. Делая добрые дела, участники будут передавать эстафету #ПростоеСчастье своим друзьям и единомышленникам.

Следующие дни недели будут посвящены новым добрым темам: помочь тому, кто в этом нуждается; создавать отличное настроение; учиться новому; любить город, в котором живешь; видеть, как улыбаются дети; заботиться о своей планете.

Итоги «Весенней недели добра» будут подведены 2 мая на фестивале «Счастье здесь!» в Центральном деловом пространстве (улица Покровка, дом 47).

Для того чтобы попасть в волонтерский корпус, необходимо отправить заявку на сайте «Мосволонтера». Также открыт набор медиаволонтеров, которые пройдут дополнительную подготовку со специалистами-практиками. Регистрация доступна по ссылке.