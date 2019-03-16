РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 мар. Жителей подмосковного Подольска в субботу приглашают принять участие в литургии для волонтеров, которая пройдет в Борисоглебском храме воскресной школы, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтерское движение «Милосердие-Подольск» приглашает всех желающих на первую в истории движения литургию для волонтеров. Мероприятие будет проходить 16 марта в Борисоглебском храме воскресной школы (при храме Воскресения Христова) по адресу: улица Красная, дом №24. Начнется литургия в 08:00», – говорится в сообщении.

Горожан приглашают присоединиться к хору волонтеров, исповедаться и причаститься.

Литургия – это общее и личное священнодействие. Ее структура состоит из чтения молитв и страниц святых писаний, праздничных обрядов и хорового пения.