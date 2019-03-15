РИАМО - 15 мар. До 24 марта пройдет фотоконкурс #УспетьУвидетьФаберже в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим», любителей искусства призвали делать яркие снимки экспонатов, сообщается в Instagram-аккаунте МВК.

«Мы хотим устроить конкурс! Вам нужно до 24 марта: выложить фотографии с выставки, которые Вы считаете самыми яркими; написать, почему же нужно #УспетьУвидетьФаберже в нашем музее? Не забудьте добавить этот хештег, именно по нему мы будем искать участников», – говорится в сообщении.

Итоги фотоконкурса будут подведены 26 марта. Счастливчик получит ценный подарок от музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим».

В экспозиции выставки «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» представлены более 400 экспонатов, многие из которых никогда не демонстрировались широкой публике. Проект объединяет произведения ювелирного дома Фаберже из коллекций российских и зарубежных музеев: Музея Фаберже в Баден-Бадене (Германия), Государственного Эрмитажа, государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного исторического музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и Русского национального музея (Россия).

Помимо украшений и аксессуаров в музее «Новый Иерусалим» можно увидеть хрустальную утварь, подарочные и интерьерные изделия. Самостоятельными разделами представлены драгоценная галантерея, жетоны, камнерезные изделия и работы фирмы Фаберже в годы Первой мировой войны. Также на экспозиции можно оценить и сопоставить манеру работы мастеров разных отделений фирмы.