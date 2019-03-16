РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 мар. В подмосковном Подольске в субботу проведут «День красоты» для мам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, женщины смогут воспользоваться услугами парикмахеров-стилистов и визажистов.

Развлекательное мероприятие в рамках Всероссийского социального проекта «День красоты для мам» пройдет на территории центра «Семья» по адресу: улица Северная, дом №9А. Организатором мероприятия выступила Московская областная общественная благотворительная организация «Бумеранг добра».

Цель проекта – отвлечь мам, воспитывающих детей с инвалидностью, от повседневных забот о ребенке, а также развить коммуникативные навыки среди детей и укрепить внутрисемейные связи. В рамках мероприятия организаторы приглашают мам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, в салоны красоты города, где им на благотворительной основе предоставляются услуги парикмахеров-стилистов, ногтевого сервиса и визажистов, а затем для них организуют фотосессию.

Пока мамы отдыхают, для их детей и семей организуют праздник с шоу-программой, аниматорами, ростовыми куклами и подарками. Ожидается, что в проекте примут участие 15 семей.

Команда благотворительной организации «Бумеранг добра» на протяжении 5 лет оказывает благотворительную помощь детским домам, детским социальным приютам, домам престарелых, бездомным детям и проблемной молодежи. Работа ведется не только в Подмосковье, но и в Алтайском и Красноярском краях.