РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. В парках культуры и отдыха городского округа Люберцы в субботу пройдет ежегодная экологическая акция «Летят на родину скворцы», в рамках которой все желающие смогут самостоятельно сделать скворечники и развесить их на территории парков.

В нынешнем году экоакция «Летят на родину скворцы» пройдет стразу в четырех парках Люберец, ее участником может стать любой желающий. Для этого нужно заранее сделать скворечник или кормушку, прийти в день акции в парк и вместе с волонтерами разместить на дереве свою кормушку для птиц.

Акцию проведут на малой площади центрального парка в Люберцах, на площади для народных гуляний парка «Наташинские пруды», у деревянной горки «Парка Сказок» в поселке Томилино и у главной сцены Малаховского парка. Экологическая акция стартует в 11:00.