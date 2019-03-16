РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 мар. Главный врач ГБУЗ МО «Подольская районная больница» в субботу проведет встречу для жителей микрорайона Кузнечики Подольска по вопросам здравоохранения, сообщается на сайте администрации городского округа.

В Подольске в 2019 году продолжаются встречи с жителями по вопросам здравоохранения с участием главврачей медицинских учреждений, расположенных на территории муниципалитета, и представителей управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 министерства здравоохранения Подмосковья.

«Для жителей микрорайона Кузнечики встреча с главным врачом ГБУЗ МО «Подольская районная больница» будет организована 16 марта в 10:00 по адресу: микрорайон Кузнечики, бульвар 65-летия Победы, дом №10, актовый зал (4 этаж)», – говорится в сообщении.