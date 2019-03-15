РИАМО - 15 мар. На улице Дирижабельной в Долгопрудном после ремонта открыли Центральную библиотеку, в ней благоустроена входная группа, каждый зал имеет свою цветовую гамму, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Мероприятие «Полигон мнений» состоялось в Центральной Долгопрудненской библиотеке. Здание открыло свои двери после проведенного ремонта, который стал одним из пунктов выполнения программы «Перезагрузка библиотек Подмосковья». В мероприятии приняли участие глава города Олег Троицкий, депутаты совета депутатов Долгопрудного, представители духовенства, администрации и читатели.

«Все гости отметили, что она изменилась до неузнаваемости. Благоустроена входная группа, каждый зал имеет свою цветовую гамму, что позволяет лучше ориентировать в выборе литературы, зоны отдыха есть почти в каждом зале. Детская литература теперь собрана в отдельном зале, где можно выбрать книгу на стеллажных полках и почитать ее, удобно устроившись на мягких пуфах», – говорится в сообщении.

Там же можно поиграть в настольные игры и принять участие в мастер-классах. Поразил гостей и новый актовый зал, который теперь представляет собой современное арт-пространство, где можно не только проводить литературные вечера с участием городских авторов, но и встречать именитых приглашенных гостей.

«Новые технологии требуют и нового подхода к самой библиотечной системе. Мы видим не только внешние изменения в нашей библиотеке, но и ее внутреннюю реконструкцию. Сегодня здесь есть бесплатный доступ к Национальной электронной библиотеке, ведется работа со всеми группами населения, на базе библиотеки создан культурно-досуговый центр, эта системная модернизация обеспечивает динамичный рост посещаемости», – отметил Троицкий.

Участники мероприятия посетили также экспозицию фото- и кинотехники, которая развернулась в одном из залов Центральной библиотеки. Кроме техники здесь собраны и раритеты кинофильмов.

Директор Долгопрудненской центральной библиотечной системы Ирина Нечаева уточнила, что по результатам рейтинга подмосковных библиотек Центральная библиотека Долгопрудного заняла седьмое место из 992.

На «Круглом столе» было отмечено, что некоторые проекты библиотеки, такие как «Библиокомпас», «Книжный десант», патриотический проект ко Дню Победы, не только стали победителями областных конкурсов, но и вышли за пределы нашего региона.

Кроме успехов библиотечной системы на мероприятии обсудили и насущные вопросы, которые надо решить для дальнейшего движения вперед. Троицкий попросил до конца марта подготовить «Дорожную карту», которая будет вынесена на обсуждение депутатов для ее дальнейшей реализации.