РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 мар. Первый тур Кубка федераций по мини-футболу среди ветеранских команд состоится в субботу в универсально-спортивном центре (УСЦ) «Юность» микрорайона Климовск Подольска, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Турнир организовала Подольская федерация футбола и федерация футбола Домодедова. Кубок федераций станет вторым турниром для ветеранских команд в совместном календаре соревнований двух городов.

«Первый тур Кубка федераций состоится в УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска 16 марта с 10:30 до 13:30. Второй тур пройдет в домодедовском спортивном клубе «Авангард» с 9:00 до 12:00. В турнире примут участие шесть команд, они сыграют друг с другом по два раза. Матчи длятся 10 минут без смены ворот. В случае равенства очков у команд, претендующих на 1 место, будет проведен «Золотой матч», – говорится в сообщении.

Определение остальных мест при необходимости пройдет по разнице мячей.