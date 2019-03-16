РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 мар. Весенний бал проведут в субботу в Доме культуры «Опалиха» Красногорска, участие бесплатное, сообщается на официальной странице МАУК «Парки Красногорска» в социальной сети «ВКонтакте».

Соорганизаторами бала выступила студия бального танца «Дилайт». Мероприятие состоится в большом зале ДК «Опалиха». Сбор в 15:00, начало бала в 16:00.

«Приглашаем на весенний бал! В программе различные разновидности вальса, богемская полька, греческий хоровод, фарандола, полонез-мазурка и многие другие танцы», – говорится в сообщении.

Дам ожидают в исторических и современных бальных или вечерних платьях полной длины, а кавалеров – во фраках или костюмах. Сменная танцевальная обувь обязательна для всех. Участники смогут выступить с сольными номерами при наличии собственной фонограммы.

В перерыве будет организовано чаепитие.