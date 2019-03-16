РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 мар. В подмосковных Люберцах в субботу пройдет экологическая акция «РазДельный Сбор», в ходе которой жители городского округа могут сдать раздельный мусор.

Акция по раздельному сбору отходов проходит в люберецких парках традиционно каждую третью субботу месяца. Во время акции волонтеры рассказывают горожанам о правильном обращении с отходами, а также принимают сырье и отправляют его на переработку. На организованной площадке будут установлены емкости с прикрепленными табличками: «пластик», «стекло», «бумага».

Жители смогут заранее собрать и рассортировать мусор, а затем привезти его на площадку к волонтерам. В свою очередь волонтеры отсортируют мусор по емкостям.

После окончания акции на площадки приезжает машина и забирает отсортированные «чистые» отходы на дальнейшую переработку. Организаторы движения «РазДельный Сбор» напоминают жителям, чтобы они привозили мусор уже в очищенном от органических средств виде.

Акция состоится на территории парка «Наташинские пруды» со стороны улицы Шевлякова и Центрального парка – входная группа со стороны Октябрьского проспекта. Время проведения – с 12:00 до 15:00.