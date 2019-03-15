РИАМО - 15 мар. «Московская кофейня на паяхъ» получила разрешение на реконструкцию производства в Рузском округе Подмосковья, благодаря расширению производства к началу 2020 года появится 200 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В рамках Петербургского международного экономического форума в 2018 году «Московская кофейня на паяхъ» заключила соглашение с правительством региона о реализации стратегического инвестиционного проекта, предусматривающего внедрение новых технологий и увеличение объемов производства кофе.

«Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на реконструкцию ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» с целью расширения производства в Рузском округе», – говорится в сообщении.

Инвестиции в проект составят около 5 миллиардов рублей. Новые мощности позволят удовлетворить высокий спрос потребителей на продукцию кофейни.

«Проект реализуется при содействии центра содействия строительству правительства Московской области. За счет реконструкции кофейни в Московской области к началу 2020 года появится 200 новых рабочих мест», − пояснила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Завод «Московской кофейни на паяхъ», построенный в Подмосковье, – первое предприятие полного цикла по производству растворимого сублимированного кофе в России, странах СНГ и Восточной Европы.