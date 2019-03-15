РИАМО - 15 мар. Продавщицу магазина в подмосковном Егорьевске приговорили к исправительным работам за неоднократную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В декабре прошлого года женщина продала алкогольный напиток несовершеннолетнему. При этом ранее она привлекалась к административной ответственности за реализацию спиртного подростку.

«Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно). По приговору суда гражданке назначено наказание в виде исправительных работ», – говорится в сообщении.

Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Егорьевской городской прокуратуры.