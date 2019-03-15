РИАМО - 15 мар. Подведены итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области» -2018, победителей наградили в Мособлдуме, сообщается на сайте регионального парламента.

В Мособлдуме прошла церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области» – 2018. Награды вручили председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов, исполнительный директор Совета муниципальных образований региона Олег Иванов и замминистра социального развития Подмосковья Александр Шустров.

«Конкурс проходит в Московской области уже в 11 раз. В этот раз поступило около 50 заявок из разных муниципальных образований Московской области. По итогам конкурса, лучше всех показал себя городской округ Клин – сразу три представители муниципалитета стали призерами», – говорится в сообщении.

Ими стали начальник отдела воспитания и дошкольного образования управления образования администрации Наталья Пугачева в номинации «Лучший специалист в социальной сфере», начальник отдела по архитектуре управления по вопросам строительства и архитектуры Сергей Канышкин в номинации «Лучший специалист в сфере градостроительства, архитектуры, землепользования и строительства».

Кроме того, наградили консультанта отдела по решению вопросов местного значения на территориях округа управления по взаимодействию с территориями и организационной работе Ирину Кугаевскую из Клина, она победила в номинации «Лучший специалист в сфере организационного, правового и кадрового обеспечения деятельности органов местного самоуправления».

Также отдельно стоит отметить городской округ Мытищи: специалисты местных органов власти взяли все призовые места в номинации «Лучший руководитель органа территориального общественного самоуправления».