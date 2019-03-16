РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 мар. Единый день диспансеризации пройдет в подмосковной Балашихе в субботу, жители городского округа смогут проверить свое здоровье в 10 взрослых поликлиниках Центральной районной больницы (ЦРБ), сообщается на официальном сайте ЦРБ.

«Единый день диспансеризации будет проводиться 16 марта 2019 года во всех 10 взрослых поликлинических подразделениях ГБУЗ МО «Балашихинская ЦРБ». Время работы: с 08:00 до 15:00», – говорится в сообщении.

Диспансеризацию можно пройти в поликлиническом отделении для взрослых (проспект Ленина, дом №30), в поликлинике №2 (микрорайон Авиаторов, улица Третьяка, дом №4), в поликлинике №3 (проспект Ленина, дом №79), в поликлинике №4 (микрорайон Гагарина, дом №15А), в поликлинике №5 (микрорайон Дзержинского, улица Баландина, дом №11), в поликлинике №6 (шоссе Энтузиастов, дом №62), в поликлинике №9 (микрорайон Салтыковка, улица Островского, дом №4).

Также Единый день диспансеризации пройдет в поликлинике №10 (микрорайон Заря, улица Московская, дом №17), в Ново-Милетской амбулатории (деревня Пуршево, улица Новослободская, дом №19) и в Черновской амбулатории (деревня Черное, улица Агрогородок, дом №8).

Во время диспансеризации жители Балашихи смогут сдать анализы и получить консультации специалистов. При себе нужно иметь паспорт и полис. Лабораторные исследования проводятся натощак.