РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 мар. Жители подмосковного Подольска в субботу и воскресенье смогут посетить массовые катания в Ледовом дворце «Витязь», также для горожан будут доступны и специальные семейные часы, сообщается в группе «Ледовый дворец «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители горокруга 16 и 17 марта смогут посетить один из лучших катков Подмосковья – Ледовый дворец «Витязь». Гостей ждет белоснежный лед, прокат коньков, приятная музыка и дружеская атмосфера. Обращаем внимание, что продажа билетов начинается с 12:00 в день проведения катаний. Дети до 7 лет допускаются на каток только в сопровождении взрослого с билетом и на коньках. Максимальное количество человек на катании: семейный час – 120 человек, массовое катание – 220 человек», – говорится в сообщении.

В субботу семейный час будет проводиться с 16:00 до 17:00 и с 17:30 до 18:30. Массовое катание будет проходить с 19:00 до 20:00 и с 20:30 до 21:30. Семнадцатого марта семейный час будет с 16:00 до 17:00 и с 17:30 до 18:30, а массовое катание – с 19:00 до 20:00 и с 20:30 до 21:30.

Катание будет платным. Стоимость билета на семейный час – 250 рублей за человека, а на массовое катание – 150 рублей для детей до 10 лет, 250 рублей за взрослый билет. Прокат коньков будет стоить 150 рублей. Подробности можно узнать по телефону: 8(496)765-40-67.