РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 мар. В подмосковном Подольске в субботу проведут благотворительный ужин, собранные на нем средства направят на лечение тяжелобольного ребенка Артема Пронина.

Благотворительный ужин в субботу проведет ресторан «Фаворит». Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: Подольск, Варшавское шоссе, дом №1. Все собранные средства будут переданы на лечение маленького подольчанина Артема Пронина, который страдает лейкодистрофией головного мозга.

Запланирована развлекательная программа, в которой примут участие автор-исполнитель Евгений Смирнов, артисты театра и кино, дуэт «Цыганская ночь», группа «Чук и Гек», детский танцевальный коллектив «Дети». Вечер проведут ведущие из дуэта «АнтиТамада».

Цена входного билета – 1 тысяча рублей. Все вырученные средства пойдут на лечение ребенка. Забронировать место можно по телефону: 8(903)108-89-02.