РИАМО - 15 мар. Нарушения фитосанитарного законодательства РФ выявлены при проверке ООО «Сельхозпродукты» в Зарайске, фирму оштрафовали за нарушения при хранении зерна, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Управлением проведена проверка соблюдения требований законодательства РФ в области карантина растений, а также в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в отношении ООО «Сельхозпродукты», осуществляющего свою хозяйственную деятельность в городе Зарайск.

«Во время проверки управлением выявлены нарушения ФЗ «О карантине растений» и единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского экономического союза. Организация не проводит фитосанитарные обследования на наличие карантинных объектов на подкарантинных объектах: складах, общим объемом 3178 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Также специалисты ведомства при проверке ООО установили факт нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Общество не проводит в течение всего периода хранения зерна (пшеница продовольственная, ячмень фуражный, овес фуражный) проверку условий его хранения (влажность, температура), показателей зараженности вредителями, цвета зерна, наличия постороннего запаха.

«В марте 2019 года за выявленные нарушения управлением ООО «Сельхозпродукты» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 и статьи 10.3 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 55 тысяч рублей. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений», – добавляется в материале.

Кроме того, законному представителю ООО «Сельхозпродукты» внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.