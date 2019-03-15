РИАМО - 15 мар. В актовом зале школы-интерната «Развитие» в подмосковных Люберцах прошла торжественная церемония награждения участников I Московского областного конкурса детского рисунка «Наш Крым», посвященного Дню освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, сообщается на сайте проекта «Подмосковье – Крым – Севастополь».

В гости к детям приехали организаторы конкурса: руководитель патриотического проекта «Подмосковье – Крым – Севастополь» Жанна Софинова и координатор этого проекта Оксана Ракитская.

«Жанна Александровна рассказала, что в первом конкурсе «Наш Крым» приняли участие более 3 тысяч юных художников из разных уголков Подмосковья. Около 200 ребят стали финалистами конкурса. Жюри конкурса возглавлял известный московский художник, заслуженный деятель искусств РТ, профессор Ильдар Мустафин», — говорится в сообщении.

На итоговую выставку, которая проходила во Дворце культуры «Звезда» Наро-Фоминска, было отобрано 108 лучших работ, среди которых были рисунки и учащихся люберецкой школы-интерната «Развитие».

Две работы из Люберец стали номинантами областного конкурса. В номинации «За лиризм» победила Наталья Королева с рисунком «Девичьи мечты». Одну из номинаций «За художественное мировосприятие» выиграл коллективный рисунок пятиклассников «Закат на море. Коктебель».

Победителей наградили именными дипломами и сувенирами с крымской символикой. Дипломами за участие и сувенирами были отмечены учащиеся Илья Рагимов, Павел Сурков, Диана Мясникова и Софья Филонюк. Дипломами за участие были отмечены и еще две коллективных работы.

«В конце встречи руководитель проекта поблагодарила администрацию и педагогов школы-интерната за активное сотрудничество и поддержку во время подготовки и проведения областного конкурса детского рисунка «Наш Крым» и вручила директору Елене Муравьевой благодарственное письмо», — добавляется в сообщении.

В конце все участники сфотографировались на память и дружно проскандировали «Крым наш!».

Прошедшая встреча прошла в рамках стартовавшей недавно по инициативе партии «Единая Россия» Всероссийской акции «Русский Крым и Севастополь» по проведению просветительских уроков о событиях «Русской весны» в общеобразовательных школах.