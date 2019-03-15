РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мар. Инспекторы отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск призвали горожан быть внимательными к людям с синдромом Дауна, сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Алла Ершова.

День человека с синдромом Дауна отметят в мире 21 марта. В преддверии этой даты инспекторы отдела ГИБДД УМВД России по Красногорску проводят акцию в поддержку таких людей. На состоявшемся в пятницу в Красногорске областном родительском собрании они надели на руки разноцветные носки в знак того, что готовы понять, что чувствуют люди, живущие под пристальным вниманием окружающих.

«Мы сегодня надели на руки разноцветные носки, чтобы на нас обратили внимание. Такое же внимание окружающие обращают на людей не таких, как все. Люди с синдромом Дауна – члены нашего общества. Они более чувствительные, более темпераментные. Давайте любить и уважать друг друга!» – сказала Ершова.

Госавтоинспекторы призвали участников собрания помогать при переходе дороги тем, кто в этом нуждается.

«Не будьте безразличными. Ваши внимание и вежливость помогут сделать наши дороги более безопасными», – отмечается в памятках Госавтоинспекции Красногорска, которые раздали участникам встречи.