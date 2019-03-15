РИАМО - 15 мар. На один час погасят подсветку Останкинской телебашни 16 марта в знак траура по жертвам теракта в новозеландском Крайстчерче, сообщает ТАСС.

«16 марта с 00:00 до 01:00 Останкинская телебашня погасит огни в знак траура по погибшим в новозеландском Крайстчерче», – сказал представитель пресс-службы государственного оператора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

В пятницу из-за стрельбы в мечетях Новой Зеландии, по последним данным, погибли около 50 человек, в стране повышен уровень угрозы безопасности. Также десятки раненых доставлены в больницы.

По обвинению в атаке задержаны трое мужчин и одна женщина. Одному из них – 28-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве, в субботу он предстанет перед окружным судом Крайстчерча. Двое других пока находятся в СИЗО.