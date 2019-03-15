РИАМО - 15 мар. Тематическая игра-квест «105-й элемент» состоится 24 марта в подмосковной Дубне, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Это молодежное краеведческое мероприятие по городскому ориентированию, посвященное основным городским достопримечательностям и укромным уголкам Дубны», – говорится в сообщении.

«Бегущий город» — уникальная смесь экскурсии, познавательной игры, соревнования и возможности провести выходной день в компании друзей. Соревнования «Бегущий город» проводятся в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и других городах.