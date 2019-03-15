РИАМО - 15 мар. Кубок мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева» пройдет в Москве 22-23 марта, на нем Россию представит спортсменка из Московской области Карина Черевань, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«С 22 по 23 марта в Москве состоится Кубок мира по самбо «Мемориал А. А. Харлампиева». На нем под российским флагом выступит мастер спорта по самбо, джиу-джитсу и дзюдо из Московской области Карина Черевань. Она относится к весовой категории до 60 килограммов. На соревнованиях ожидаются более 250 самбистов из 33 стран», – говорится в сообщении.

«Мемориал А.А. Харлампиева» с 2015 года является единым официальным Кубком мира. Соревнования проводятся с 1980 года и названы в честь основателя самбо, исследователя боевых искусств Анатолия Харлампиева.

«Карина Черевань – трехкратный победитель первенства Европы по самбо, победитель первенства мира в той же дисциплине, а в прошлом году она стала чемпионом России по дзюдо среди мужчин и женщин. Подготовка этой спортсменки полностью соответствует уровню турнира «Мемориал А. А. Харлампиева», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что Черевань – воспитанница детско-юношеской спортивной школы по самбо в Можайске, заниматься спортом она начала в 10 лет.

«В свете актуализации самбо, новых перспектив развития этой боевой дисциплины и возможного внесения в список олимпийских видов спорта, очень важно, что у нас есть условия, таланты и наставники для формирования сильных команд. Сейчас, набравшись опыта, подмосковная спортсменка регулярно получает медали высокого достоинства и способна достойно представить нашу страну. Подмосковье будет ее поддерживать», – заключил министр.