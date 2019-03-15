РИАМО - 15 мар. Москвичи смогут бесплатно проконсультироваться у врачей Морозовской детской больницы 17 марта, на прием можно будет попасть с 09:30 до 14:00, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Семнадцатого марта хирурги, оториноларингологи и травматологи Морозовской детской городской клинической больницы проведут прием для всех желающих. С 09:30 до 14:00 горожане смогут попасть на прием к врачу, а также получить консультации ведущих специалистов детской клиники — врачей высшей категории, кандидатов медицинских наук», - говорится в сообщении.

Родители смогут привести детей на медицинский осмотр и получить направление на дальнейшее обследование и плановую госпитализацию по показаниям, а в экстренных случаях — на немедленную госпитализацию.

«Подробную информацию можно уточнить по телефонам: +7 (925) 079-81-25 и +7 (495) 959-88-00», - уточняется на сайте.

Перед приемом врача нужно оформить медицинскую карту, это можно сделать с 09:30 до 12:00. При себе необходимо иметь ксерокопии медицинского полиса и свидетельства о рождении ребенка.

Сейчас Морозовская детская больница — один из крупнейших стационаров Москвы, в котором более 1,3 тысячи коек, 35 лечебных отделений, 17 профилей, а также консультативно-диагностическая поликлиника.

Ежегодно здесь получают помощь 130 тысяч детей — это больше трети от общего числа госпитализированных детей в столице. За 2018 год в Морозовской больнице врачи провели свыше 19 тысяч операций, в том числе и самые сложные — пластику дефекта межжелудочковой перегородки у младенца, коррекцию дефекта межжелудочковой и межпредсердной перегородок в сочетании со стенозом легочной артерии.