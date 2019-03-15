РИАМО - 15 мар. В 2019 году в домах Можайского городского округа будут отремонтированы 520 подъездов, ремонт финансируется из средств областного бюджета, бюджета городского округа и управляющих компаний, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В рамках реализации областной программы «Мой подъезд» в Можайском городском округе в 2019 году планируется отремонтировать 520 подъездов. На 82 объектах уже начаты работы. Силами управляющих компаний в подъездах ремонтируют полы, обновляют плиточное покрытие, делают замену почтовых ящиков, монтируют провода, ремонтируют оконные блоки», - говорится в сообщении.

Ремонт финансируется из средств областного бюджета, бюджета городского округа и управляющих компаний.

«Наша главная задача – создание комфортной среды для жителей. Поэтому подъезды должны быть отремонтированы качественно и в срок. Важно, что жители принимают самое активное участие в приеме выполненных работ», – отметил глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

В округе также начата работа по установке в подъездах МКД камер видеонаблюдения, которые будут подключены к системе «Безопасный регион». Всего планируется установить 493 камеры.