РИАМО – 15 мар. Канада ввела антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе, который произошел в ноябре 2018 года, сообщает Газета.ru.

«По данным МИД Канады, персональные санкции были введены против 114 граждан России. Также санкции затронут 15 российских компаний», – говорится в сообщении.

В заявлении ведомства отмечается, что новые санкции направлены на физических и юридических лиц, связанных с инцидентом в Керченском проливе.

Ранее новые санкции в отношении России уже ввели США и Евросоюз.

Пятого ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали. В итоге корабли были со стрельбой задержаны, все 24 члена экипажей были арестованы.