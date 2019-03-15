РИАМО - 15 мар. В 2019 году в рамках проекта «Детский спорт» в Московской области пройдет 70 мероприятий, сообщается на сайте Московской областной думы.

В Мособлдуме в пятницу состоялось заседание президиума палаты молодых депутатов при думе. В рамках заседания обсуждался партийный проект «Детский спорт».

«Формат работ будет включать в себя проведение школьных и дворовых лиг по наиболее популярным видам спорта, оказание содействия строительству и реконструкции школьных спортивных залов, пришкольных стадионов и дворовых спортивных площадок», – отметил председатель палаты Сергей Маликов.

В реализации проекта принимают участие 39 муниципальных образований. Еще три муниципалитета – городские округа Фрязино, Черноголовка и Воскресенский район - выразили заинтересованность в участии.

С начала 2018 года проведено более 70 спортивных мероприятий на территории региона. В сравнении с 2017 годом увеличилось количество детей, занимающихся спортом во внеурочное время, также повысился интерес к школьным спортивным клубам.