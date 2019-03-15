РИАМО - 15 мар. В подмосковной Электростали построят тепличный комплекс, мощность предприятия составит более 19 тысяч тонн продукции в год, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

В ведомство поступило извещение о начале строительства тепличного комплекса, который будет возведен в Электростали.

«Проектируемый тепличный комплекс предназначен для круглогодичного выращивания плодоовощной продукции и рассады в «закрытом» грунте. Площадь объекта составит 150,4 тысячи квадратных метров», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Он отметил, что после ввода объекта в эксплуатацию будет создано 225 новых рабочих мест.

Мощность предприятия составит более 19 тысяч тонн продукции в год.

В состав комплекса войдут помещения технического и производственного назначения для выращивания плодоовощной и другой продукции. В комплексе также предусмотрен административно-бытовой корпус, где разместятся офисы, столовая на 110 посадочных мест, медицинский кабинет и административно-технические помещения.

Застройщиком выступает ООО «Агрокомплекс «Богородские овощи». Компания планирует завершить строительство во втором квартале 2020 года.