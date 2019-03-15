РИАМО – 15 мар. Министр обороны России Сергей Шойгу провел заседание художественного совета по строительству главного храма Вооруженных сил РФ и поблагодарил тех, кто участвует в финансировании проекта, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Средства продолжают поступать. Хочу сказать слова благодарности всем, кто пожелал принять участие в строительстве храма», – сказал Шойгу.

Основные вопросы, которые обсуждались на заседании, — это оформление центральной апсиды храма и убранство иконостасов. Кроме того, прозвучали предложения по работе с витражами и элементами стен.

Главный храм Вооруженных сил России строится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла на территории подмосковного военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». Храм возводится на пожертвования. Его планируют возвести к 2020 году. Его высота составит 95 метров, площадь – 11 тысяч квадратных метров, вместимость – до 6 тысяч человек.