РИАМО – 15 мар. Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении России, связанный с Украиной, сообщает Газета.ru.

«В список были добавлены шесть физических лиц и восемь компаний. При этом США, в частности, ввели санкции против заместителя главы Погранслужбы России Геннадия Медведева», – говорится в сообщении.

Также под санкции попали компании «Океанприбор», Зеленодольский судовой завод имени Горького, Ярославский судостроительный завод, «Консул-Строй» и ряд крымских предприятий.

Все находящиеся в юрисдикции США активы попавших под санкции лиц заблокированы, а американским гражданам запрещено совершать с ними сделки.

Ограничения направлены против тех, кто, по мнению Вашингтона, причастен «к необоснованным нападениям России на украинские военные корабли в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержке незаконных выборов сепаратистских правительств на востоке Украины».