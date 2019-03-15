РИАМО - 15 мар. Количество услуг, оказываемых в многофункциональных центрах Подмосковья, возросло до 325 в текущем году, сообщается на сайте Московской областной думы.

Комитет Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации в пятницу провел выездное заседание на тему: «Совершенствование деятельности многофункциональных центров на территории Московской области».

«На базе МФЦ в Московской области обеспечено оказание 325 услуг (в 2018 году оказывалось 318 услуг) из них: 76 федеральных, 192 региональных, 57 муниципальных услуг», – говорится в сообщении.

Всего на территории региона действуют 392 отделения МФЦ. Открыто 1967 окон, из них шесть дней в неделю работает 1487 окон.

Ранее депутаты Мособлдумы Олег Григорьев и Галина Уткина приняли участие в открытии нового отделения МФЦ в Красногорске по адресу: улица Международная, дом 6 (ТЦ «Твой дом»). В отделении работает 12 окон для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также два окна – для бизнеса.