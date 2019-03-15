РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. В подмосковном Подольске сотрудники полиции побывали в детдоме и напомнили воспитанникам о вреде наркотиков и ответственности за их хранение, сбыт и употребление, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники УМВД России по городскому округу Подольск совместно с представителем общественного совета при УМВД Юрием Ядыкиным и представителем уполномоченного по правам человека в Подольске посетили Подольский детский дом в рамках всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

«Воспитанникам напомнили об опасности потребления наркотических и психотропных веществ. Дети поблагодарили гостей за встречу, пообещав не связывать свою жизнь с запрещенными веществами», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции рассказали о количестве изъятых запрещенных веществ и тех, кто состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Член общественного совета Ядыкин рассказал о последствиях потребления наркотиков и попросил задуматься о своем здоровье.

Представитель уполномоченного по правам человека в Подольске напомнила об ответственности за хранение, продажу и употребление наркотиков, и пригласила всех желающих принять участие в своем социально-правовом проекте для подростков.