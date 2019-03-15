РИАМО – 15 мар. Россельхознадзор снимает ограничения на ввоз молочной продукции с ряда предприятий Белоруссии с 16 марта, сообщает Газета.ru.

«Речь идет о продуктах компаний «Праймилк», «Бабушкина крынка», «Мстиславльмолоко» и молочной компании «Новогрудские дары», – говорится в материале.

Поставки этих предприятий разрешаются при условии ввоза продукции в режиме усиленного лабораторного контроля.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Россия и Белоруссия в ближайшее время примут решения, которые позволят решить проблему контрафактной молочной продукции, попадающей на рынки двух стран.