РИАМО - 15 мар. В течение двух недель в подмосковном Молодежном будут проводить встречи с жителями многоквартирных домов, посвященные ремонту подъездов, власти муниципалитета ответят на все интересующие вопросы и дадут необходимые разъяснения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Жители Молодежного решили сами определить цветовую гамму своих подъездов перед предстоящим ремонтом. В администрации округа состоялась встреча с председателями советов многоквартирных домов. Обсуждались вопросы предстоящего ремонта подъездов и капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

«Провели встречу с председателями МКД. В округе начинаем ремонтировать подъезды в домах. Общение с председателями советов МКД дает возможность оперативно и эффективно решать проблемы и находить компромиссы», - сказал глава городского округа Молодежный Виктор Юткин.

Он добавил, что было решено в последующие две недели провести встречи с жителями многоквартирных домов на местах, ответить на все интересующие вопросы, выслушать опасения и предложения, дать необходимые разъяснения.

Уже стартовал ремонт в доме №8. В марте-апреле приведут в порядок пять подъездов дома, в котором проживают 250 человек.

Сейчас в Молодежном реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, поликлиники, местной школы и детского сада.