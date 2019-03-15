РИАМО - 15 мар. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян выступил с предложениями по итогам парламентских слушаний в Госдуме на тему «Совершенствование правового регулирования в целях обеспечения ветеринарной безопасности в РФ», сообщается на сайте регионального парламента.

Керселян отметил, что необходимо усилить требования к ветеринарной безопасности и ввести программу «Земский ветеринар».

«Чтобы обеспечить высокий уровень ветеринарной безопасности, необходимо прийти к одинаковому уровню защиты на всей территории России. Для этого нужно законодательно закрепить механизмы взаимодействия между всеми звеньями ветеринарной службы как элементами единой системы», - сказал депутат.

В частности, Керселян предложил от комитета Мособлдумы сосредоточиться на решении следующих вопросов.

«Первое: нам необходимо максимально приблизить наше ветеринарное законодательство к требованиям стран-экспортеров. Это позволит выйти на мировые стандарты качества и зарубежные рынки. Второе - сегодня у нас на прилавках немало фальсификата и фантомных производителей. Необходим жесткий контроль «от поля до прилавка» - для этого нужно на законодательном уровне расширить список обязательных исследований в лабораториях ветсанэкспертизы», - добавил депутат.

Также он считает, что нужно четко определить временные рамки принятия управленческих решений должностными лицами на всех этапах ликвидации очага особо опасных болезней животных, сегодня они очень размыты. Кроме этого необходимо для оперативности наделить курирующего отрасль заместителя руководителя региона полномочиями по наложению и снятию карантина, что существенно сократит сроки данной процедуры.

«Важно провести границу разделения надзора между Россельхознадзором и Роспотребнадзором - на практике полномочия ведомств часто пересекаются. И для ликвидации нехватки ветеринарных врачей в сельской местности необходима федеральная программа - возможно, по аналогии с программой «Земский доктор» создать программу «Земский ветеринар», - подытожил Керселян.

Все предложения были учтены комитетом по аграрным вопросам Госдумы и будут включены в итоговые рекомендации парламентских слушаний.