РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 мар. В подмосковных Люберцах неизвестные вандалы разрисовали скульптуру «Ребята с нашего двора», коммунальщики уже устранили нарушения, сообщается в Instagram-аккаунте управления благоустройства администрации горокруга.

В аккаунте управления благоустройства появилось фото испорченной скульптуры «Ребята с нашего двора». Гантель разрисовали оранжевой краской.

«Выполнили работы по устранению вандальных действий», – говорится в сообщении.

Скульптуру «Ребята с нашего двора» открыли в 2015 году. Она посвящена героям песен группы «Любэ».