РИАМО - 15 мар. Международный аэропорт «Шереметьево» подвел первые итоги реализации программы признания «Триумф», направленной на выявление и поощрение лучших сотрудников, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

В пятницу в аэропорту состоялось торжественное награждение десяти лучших сотрудников по итогам 2018 года. Победители были определены в трех группах: рабочие, специалисты и руководители.

«Лучшие сотрудники аэропорта «Шереметьево» получили туристические сертификаты номиналом 200 тысяч рублей, а их фотографии были размещены на центральных местах досок достижений в пассажирских терминалах и административных зданиях», – говорится в сообщении.

Среди основных достижений сотрудников – выдвижение полезных инициатив, реализация которых привела к улучшению качества обслуживания пассажиров и сервисов для авиакомпаний, образцовая работа по предотвращению сбойных ситуаций и вклад в развитие передовых технологий.

Программа признания «Триумф» – это дополнительный инструмент мотивации сотрудников, который позволяет выявлять эффективные практики, по достоинству поощрять лучших сотрудников и формировать культуру достижений. Для сотрудников – это действенный стимул для проявления высоких профессиональных качеств и полезной инициативы.